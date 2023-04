Les Goguettes fêtent leurs 10 ans à Toulouse ce jeudi

Partager Facebook

Le groupe Les Goguettes seront en spectacle ce jeudi 6 avril 2023 au Casino Barrière de Toulouse pour fêter leurs 10 ans.

Incroyable ! Les Goguettes (en trio mais à quatre) sont en train de réussir là où les Beatles et la popularité de François Hollande ont échoué : FÊTER LEURS 10 ANS ! Mais quel est le secret derrière un tel succès et une telle longévité ? Prenez simplement 4 zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer de la musique, un public français en manque de chansonniers, un bouche à oreilles toujours démultiplié, et puis surtout SURTOUT : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens dans la plus pure tradition des bouffons du Roi, et vous obtenez le succès stupéfiant des Goguettes (en trio mais à quatre).

Alors fêtons dignement ces 10 ans ! Et rions avec eux, en espérant que le réchauffement climatique et la fin du monde ne les empêcheront pas de fêter leurs 20 ans en 2033 !

Réservations : https://bnds.us/fvyrvq