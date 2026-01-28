« Les Femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort » débarque au 3T !

Besoin d’une thérapie de couple express ou simplement d’un bon fou rire ? Direction les 3T pour découvrir la comédie qui met tout le monde d’accord (ou presque) : Les Femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort.

Un duo explosif sur scène

Signée Sophie Depooter et Sacha Judaszko, et mise en scène par l’incontournable Gérard Pinter, cette pièce est portée par l’énergie débordante de Camille Dintrans et Bruno Aguiar. Sur scène, ce binôme « dynamite » décortique avec humour les rouages parfois grinçants de la vie à deux.

Le pitch : Survivre au champ de mines conjugal

Entre les petites manies agaçantes, l’ombre de la belle-famille, la gestion des enfants et les crises de jalousie, la vie de couple ressemble parfois à un parcours du combattant.

Vous êtes en couple ? Vous sortirez de là plus soudés que jamais (et avec quelques dossiers l’un sur l’autre).

Vous êtes célibataire ? Considérez ce spectacle comme un manuel de survie indispensable avant de vous lancer !

L’objectif est simple : vous faire rire de vos propres travers pour vous donner envie de viser les noces de diamant.

💡 Infos Pratiques