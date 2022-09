L’Ellipse Festival revient cette fin de semaine à Toulouse

Partager Facebook

Le Metronum de Toulouse accueillera les 23 et 24 septembre prochain une nouvelle édition de l’Ellipse Festival.

Ellipse est un festival de musiques actuelles à Toulouse depuis déjà plusieurs années à Toulouse. Sa programmation, axée sur des esthétiques pop, folk, rock et électro mêle découvertes musicales et artistes internationaux. Mais c’est aussi un festival avec des actions pour le jeune. On y découvre des ateliers d’initiation à la musique, des concerts jeune public ainsi que des rencontres entre artistes et jeunes.

Côté live, on découvrira pendant deux jours la musique de Suuns, QuinzeQuinze, Lykuin, Banger Makers ou encore Kieran Thorpe.

Billetterie : https://festival-ellipse.festik.net