Festival d’Avant-Premières au cinémas Pathé Toulouse et Gaumont Labège

Le Festival Première dans les cinémas Pathé Toulouse et Gaumont Labège, c’est 9 films en avant-première au tarif exceptionnel de 9€ du 26 septembre au 2 octobre.

Du 26 septembre au 2 octobre, les cinémas Pathé et Gaumont proposeront à leurs spectateurs des séances inédites pour découvrir 9 films en avant-première au tarif unique de 9€ la place. Tout au long de la semaine, le Festival Première présentera une avant-première par jour et même deux le samedi et le dimanche !

Comédie, suspens, drame, manga, il y en aura pour tous les goûts. En famille, en couple, entre amis ou en solo, vous assisterez à des séances exceptionnelles et découvrirez les films les plus attendus du dernier trimestre 2022. Les réservations sont ouvertes. Rendez-vous dès maintenant sur l’application mobile et sur www.cinemaspathegaumont.com

La programmation :

Jumeaux mais pas trop

Proposé le lundi 26 septembre

Un film de Olivier Ducray et Wilfried Meance

Avec Pauline Clément, Ahmed Sylla, Bertrand Usclat

Sans filtre

Proposé le mardi 27 septembre

Un film de Ruben Östlund

Avec Woody Harrelson, Charlbi Dean Kriek, Harris Dickinson

L’Innocent

Proposé le mercredi 28 septembre

Un film de Louis Garrel

Avec Louis Garrel, Roschdy Zem, Noémie Merlant

Couleurs de l’incendie

Proposé le jeudi 29 septembre

Un film de Clovis Cornillac

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Proposé le vendredi 30 septembre

Un film de Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin

Avec Jérôme Commandeur, Malik Bentalha, Joséphine Japy

Le Nouveau Jouet

Proposé le samedi 1er octobre

Un film de James Huth

Avec Daniel Auteuil, Alice Belaïdi, Jamel Debouzze

Ticket To Paradise

Proposé le samedi 1er octobre

Un film de Ol Parker

Avec George Clooney, Julia Roberts, Billie Lourd

Tempête

Proposé le dimanche 2 octobre

Un film de Christian Duguay

Avec Mélanie Laurent, Kacey Mottet Klein, Pio Marmai

Dragon Ball Super : Super Hero

Proposé le dimanche 2 octobre

Un film de Tetsuro Kodama

Avec Miyu Irino, Volcano Ōta, Ryota Takeuchi