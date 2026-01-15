L’Égaré à Odyssud : Une leçon d’humanité entre masques et marionnettes

Partager Facebook

Le vendredi 16 janvier 2026 à 20h00, le Petit Théâtre Saint-Exupère d’Odyssud proche de Toulouse devient l’écrin d’une œuvre profonde et nécessaire : L’Égaré. Porté par la Compagnie Créature et la mise en scène délicate de Lou Broquin, ce spectacle est une invitation à regarder l’autre, l’étranger, avec les yeux de l’enfance et de la poésie.

Adapté de l’album L’île d’Armin Greder, ce spectacle mêle théâtre, manipulation d’objets et masques pour raconter l’arrivée d’un naufragé sur une île dont les habitants ne veulent pas de lui.

Une expérience sensorielle et mémorielle

Sur scène, deux adultes fouillent leurs souvenirs. À travers des trappes qui s’ouvrent comme des fenêtres sur le passé, ils font revivre la rencontre avec cet « égaré ». Lou Broquin utilise avec brio des matières brutes et des visions oniriques pour transformer un récit sur l’exclusion en une fable universelle sur la fraternité.

Repris en 2024 en partenariat avec le Mémorial du Camp de Rivesaltes, ce spectacle a pour vocation de sensibiliser les jeunes générations au devoir de mémoire et à l’accueil de l’autre. C’est une pièce où l’espoir renaît grâce à la force de l’imaginaire.

Un travail d’orfèvre visuel

La Compagnie Créature, en résidence permanente à Odyssud, est passée maître dans l’art de donner vie à l’inanimé. Les décors, les masques et les marionnettes créent une atmosphère à la fois puissante et calme, à l’image de la mer qui borde cette île imaginaire. Une performance de 60 minutes qui remue l’âme avec une immense pudeur.

Informations Pratiques — L’Égaré