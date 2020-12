Le XV de FRANCE de retour au Stadium de Toulouse avant 2023

Partager Facebook

Dans une interview accordée à France Bleu Occitanie , Claude Atcher, le directeur Général de la Coupe du Monde 2023, a annoncé le retour du XV de France au Stadium de Toulouse pour préparer le Mondial.

Pas de match pour les bleus à Toulouse lors du Mondial. Par contre, un retour au Stadium en à l’automne 2021 ou 2022. »Il y aura un match de l’équipe de France au Stadium avant 2023. En novembre 2021 ou en novembre 2022. C’est important parce que l’Occitanie est une région de rugby, parce que Toulouse est la capitale du rugby. On a des spécialistes dans la région en matière de fans. On ne peut pas imaginer ne pas mettre une belle programmation à Toulouse et deuxièmement ne pas y faire jouer l’équipe de France avant 2023. » a expliqué Claude Atcher.

La dernière rencontre du XV de FRANCE à Toulouse remonte à 2016.

Par contre, quatre matchs de la Coupe du Monde 2023 aura bien lieu dans l’enceinte toulousaine.