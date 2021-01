Le weekend dernier, la Cinémathèque de Toulouse au Pays basque espagnol

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce week-end – vendredi 15 et samedi 16 janvier – la Cinémathèque de Toulouse était à Bilbao et San Sebastián pour présenter la version restaurée du film Pour Don Carlos, réalisé par Jacques Lasseyne et Musidora en 1921.

Tourné il y a tout juste 100 ans à Irun et Fontarrabie, deux villes du Pays basque espagnol, Pour Don Carlos a été restauré en 2019 par la Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque française et le San Francisco Silent Film Festival, avec le soutien de la Filmoteca Vasca, du Museo del Carlismo et de la Fondation Fonroga.

Dans la matinée du vendredi 15 janvier, Franck Loiret, directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse, a donné une double master class auprès des étudiants de l’EQZE, école de cinéma de San Sebastián : tout d’abord, une conférence sur la Cinémathèque de Toulouse, son histoire et ses collections. Puis, une présentation technique du travail de restauration du film Pour Don Carlos.

Le soir, le film restauré a été projeté à Tabakalera, centre international de culture contemporaine situé à San Sebastián. La projection a été très appréciée du public qui découvrait ainsi l’un des tout premiers films tournés au Pays basque. L’événement a été reproduit le lendemain au Musée des Beaux-Arts de Bilbao.