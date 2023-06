Le Toulouse Olympique reste invaincu à la maison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec la manière, le Toulouse Olympique s’impose largement face à un concurrent direct pour les phases finales. Victoire face aux Sheffield Eagles (48-10) samedi à Ernest Wallon.

Le match commence par un essai rapide des visiteurs, après un ballon aérien. Sheffield mène 6-0 dès l’entame de cette rencontre après la transformation réussie d’ASTON. Les Toulousains, sonnés, se remettent dans le sens de la marche 10 minutes plus tard. Et de quelle manière ! Les hommes de Sylvain HOULES marquent 3 essais en moins de 10 minutes grâce à Lambert BELMAS, Maxime STEFANI et l’inévitable Guy ARMITAGE. Jake SHORROCKS ne transformera qu’une seule fois mais les Bleus & Blancs ont pris l’ascendant au score, 14-6 à la 25e minute ! Les Haut-Garonnais confortent leur avantage 5 minutes plus tard avec l’essai du pilier Greg RICHARDS, transformé par Jake SHORRCOCKS. Le score ne bougera pas, 20-6 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le TO dicte son rythme et récite son rugby. Deux essais en 4 minutes, par Mathieu JUSSAUME et au 15e essai de la saison de Guy ARMITAGE replacé au centre. Le reste du deuxième acte est un récital offensif, STEFANI et RICHARDS inscrivent tous les deux un doublé. 68e minute de jeu, Sheffield réduit l’écart par LIU. Puis Josh RALPH s’offre un essai dans les ultimes secondes. Le TO s’impose et prend donc sa revanche face aux Eagles, 48-10 ! Seule ombre au tableau, le carton rouge reçu par Sitaleki AKAUOLA à moins de 10 minutes du terme sur un placage à retardement.

Après le beau succès à Featherstone, le TO XIII confirme et s’adjuge un concurrent direct aux phases finales. Bonne opération également au classement car Toulouse remonte provisoirement à la 2e place du championnat à égalité avec leurs adversaires du soir et les Batley Bulldogs. Les regards sont désormais tournés vers la réception samedi prochain face à Bradford, même endroit, même heure. Match placé sous le signe de l’inclusion.

Le TO bat Sheffield et confirme sa bonne forme (c) Alain MONTSEGUR (CP)