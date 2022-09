Le Toulouse Olympique écrit une lettre d’adieu à la Super League

Ce fut une saison compliquée pour nos toulousains. Le bilan n’était pas au rendez-vous avec 22 défaites pour seulement 5 victoires. Mais surtout de grands moments à Ernest Wallon et le fait d’être la deuxième équipe française en Super League avec les Dragons Catalons. Relégué, le TO ira en Championship la saison prochaine. Mais en attendant, voici la lettre d’adieu du Toulouse Olympique à la Super League.

Chère Super League,

Eh bien, quelle course folle !

Bien que la saison ne se soit pas terminée comme nous l’avions prévu – certainement pas comme nous l’espérions – nous emporterons avec nous de nombreux apprentissages et une expérience précieuse.

Nous n’allons pas mentir, nous n’aimons pas particulièrement les voyages de 3 jours, les avions retardés, la longue attente dans les aéroports, les arrivées tardives, les coûts des 27 déplacements, le calendrier de 3 matchs en 8 jours, la grêle dans le charmant nord de l’Angleterre, la réglementation sur le coronavirus,…

Mais le spectacle, le frisson, le défi, l’enjeu, le suspense, l’ambiance et la qualité des stades, les clubs, les amis, le soutien des supporters anglais – il est tout simplement évident que nous vous adorons et que nous voulons vous revoir très vite.

La saison n’a pas vraiment commencé du mieux qu’elle aurait pu, et le plan que nous avions élaboré pour assurer notre maintien en Super League a dû être totalement modifié. Nous n’éprouvons aucun remord, peut-être quelques regrets par rapport à certains matchs que nous aurions dû gagner et dont nous étions proches… Non, nous sommes reconnaissants.

Pour le soutien que nous avons reçu, que ce soit à la maison grâce aux supporters, aux bénévoles, aux partenaires et amis qui ont assisté aux matchs, ou à l’extérieur, pour l’accueil chaleureux, les nombreux témoignages de soutien et les marques d’affection que nous avons reçus.

Alors oui, nous avons pris énormément de plaisir et nous souhaitons vous retrouver, vous la Grande Super League, et apporter encore plus notre ‘French Touch’ pour vous faire grandir…

Vous pouvez compter sur nous pour être encore plus combatifs, déterminés, acharnés, motivés, accrochés, spectaculaires,… et tout simplement heureux à l’idée de vous revoir !

Un énorme MERCI à vous et à très bientôt,

On reviendra.

Le Toulouse Olympique XIII