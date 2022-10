Report du concert de Toulouse Con Tour samedi au Bascala

Partager Facebook

Prévu ce samedi 1er octobre 2022, le concert de Toulouse Con Tour est reporté au 11 mars 2023.

Les billets restent valables pour cette nouvelle date. En cas d’impossibilité d’assister à la nouvelle représentation, les spectateurs peuvent faire une demande de remboursement en faisant parvenir à l’adresse [email protected] :

• La copie des billets

• Un rib

• L’adresse postale complète

La démarche doit être effectuée avant le 1er mars.

Le Toulouse Con Tour au printemps 2023

Le TOULOUSE CON TOUR (TCT), c’est trois tronches, trois styles, trois histoires, trois voix unies par l’amour de la chanson d’abord, celui de le partager ensuite. Le TCT, c’est Art Mengo, Yvan Cujious et Magyd Cherfi, trio incongru de jeunes quinquas, jamais partis mais toujours revenus… Ensemble, ils sont un peu plus que Toulouse, ils sont le chaînon manquant entre la chanson d’hier et le groove du moment. Sur leur album, ils ravivent la chanson française que l’on aime (Cabrel, Ferrer et d’autres…) avec l’aide de Clément Libes qui les révèle sensibles à l’air du temps, aux airs tout court, au goûts des mots.

Le TCT c’est Michel, un timbre velouté, lover, un groove épiscopal. C’est Yvan, un rossignol de Toulouse encagé par des cordes Nougaresques, un pinson gourmand de phrases torchées à la grammaire de chez nous. C’est aussi Magyd, ton rocailleux, graissé de roches kabyles défenseur de minorités hurlant l’envie d’en être. Ensemble, ils s’autorisent enfin le plus beau répertoire sans crainte d’être comparés et c’est ce qui fait de ses trois mousquetaires les dignes représentants de la plus belle chanson qui soit, la chanson française.

Le TCT, c’est une tournée à accent, et un show à l’américaine. Total. On rit, s’émeut, écoute et puis applaudit de bon coeur. Michel, Yvan, Magyd apparaissent tour à tour, alternant chants choraux et solos, chansons personnelles et reprises, moments d’émotions et saillies plus cyniques, premier et second degrés. Entre les chansons, ce sont les joutes qui pimentent le spectacle, installant la complicité évidente de tous ceux qui sont nés quelque part et se retrouvent ailleurs. Ils égrènent les époques, les styles, les accents, tout un patrimoine qui fait la diversité tant espérée par les hommes.

Réservations : https://spectacles.le-bascala.com/