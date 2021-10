Le TO prolonge Guy ARMITAGE jusqu’en 2022

Arrivé début mars à l’essai au TO puis confirmé 3 semaines plus tard dans l’effectif, Guy ARMITAGE rempile pour une année de plus avec le club Bleu & Blanc.

Alors que son essai fut une réussite, le petit frère des « quinzistes » Steffon et Delon a intégré l’effectif et s’y est bien acclimaté. Capable de jouer au centre ou à l’aile, il a su être un joker de luxe cette saison pour Sylvain HOULES.

Handicapé par des blessures, il joue son premier match avec l’équipe en juin sur le terrain de Sheffield. Débuts réussis car il marque son premier essai sous la tunique Bleue & Blanche, il réitèrera une bonne performance sur le terrain de Bradford en inscrivant un doublé en septembre dernier.

Décisif à chaque apparitions sur le terrain, Guy poursuit donc son histoire avec le TO. Il fera partie de l’aventure Super League avec le Toulouse Olympique et marquera de son emprunte l’histoire du club en disputant la première saison Olympienne en Super League.