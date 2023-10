Le spectacle Lord of The Dance ce mardi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le spectacle Lord of The Dance retrouver le Zénith Toulouse Métropole ce mardi 3 octobre 2023.

Depuis sa première représentation en 1996 à Dublin, le spectacle Lord Of The Dance de Michael Flatley a été présenté dans plus de 1000 salles partout dans le monde et a attiré plus de 60 millions de spectateurs dans 60 pays différents sur tous les continents, ce qui en fait l’une des productions de danse les plus populaires au monde.

Le spectacle passe à la vitesse supérieure pour son 25ème anniversaire : nouvelle mise en scène, nouveaux costumes, nouvelle chorégraphie signée Michael Flatley, effets lumineux spéciaux à la pointe de la technologie. On peut y voir 40 jeunes artistes les plus remarquables au monde, sur une nouvelle musique du compositeur Gerard Fahy.

Après deux dates complètes à la Salle Pleyel (Paris) en novembre 2022, le spectacle itinérant le plus populaire de l’histoire du divertissement s’apprête à retrouver son public français à l’automne 2023.

Plongez dans le monde de la danse ce mardi 3 octobre 2023 au Zénith Toulouse Metropole !

Réservations : www.bleucitron.net