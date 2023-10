La Bière à l’honneur la semaine prochaine à Toulouse

Partager Facebook

La 9e édition de l’Octobière, le festival indépendant de la bière artisanale, à Toulouse, revient la semaine du 9 au 14 octobre 2023.

La bière est à l’honneur la semaine prochaine dans la ville rose. Depuis presque 10 ans, l’Octobre propose de réunir les amoureux et les curieux de houblon pour découvrir plus d’une vingtaine de brasseries artisanales. Ces dernières vont prendre possession des tireuses à bière dans une vingtaine de bars et caves toulousains partenaires du festival. Encore une fois, l’accent est mis sur la qualité des produits proposés.

Avec pour finir, le samedi 14 octobre, un rendez-vous à la Brasserie Hectare, 21 bis rue Marius Terce à Toulouse. Ce sera le moment fort du festival où les brasseurs proposeront dans un même lieu leurs bières dans une ambiance festive, afin de faire découvrir leurs dernières productions aux festivaliers.

Plus d’infos :

Facebook https://www.facebook.com/octobiere

Instagram https://www.instagram.com/octobiere_amisdepoulpie/