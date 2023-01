Le Spectacle « Dans les forêts de Sibérie »  à Montauban !

Partager Facebook

Le Théâtre Olympe de Gouges à Montauban accueille une adaptation du roman culte de Sylvain Tesson « Dans les forêts de Sibérie ».

Le mardi 31 janvier 2023, le théâtre Olympe de Gouges se mue en refuge chaleureux et bienveillant en accueillant la pièce « Dans les forêts de Sibérie ». William Mesguich, comédien et réalisateur, brillant touche à tout du spectacle vivant, porte à la scène le récit de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson avec une sincérité fidèle et nous fait revivre cette exceptionnelle aventure.

Parti loin de la ville et de la foule, Sylvain Tesson fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, au bord du Lac Baïkal, là où ses seules occupations consistent à pêcher pour se nourrir, couper du bois pour se chauffer et se plonger dans la bibliothèque qu’il s’est composée pour occuper ses journées vouées à la solitude. « Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ? ».

INFOS PRATIQUES :

// Dans les forêts de Sibérie

Mardi 31 janvier 2023 – 20h30

Théâtre Olympe de Gouges

Billetterie : 05 63 21 02 40 ou sur www.spectacles.montauban.com