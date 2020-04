Le spectacle Coeur de Bretagne en 2021 à Toulouse !

Partager Facebook

Le spectacle Coeur de Bretagne prendra place au Casino Barrière de Toulouse le samedi 30 octobre 2021.

Cœur de Bretagne rassemble plus de vingt artistes sur scène, pour une performance intense et orchestrale d’environ deux heures : chanteurs et musiciens talentueux partagent la scène avec les meilleurs danseurs de Bretagne. À l’instar d’autres régions du Monde pionnières en la matière, cette création originale et ambitieuse vous fera découvrir la richesse musicale et culturelle de la Bretagne, pays où les liens de transmission intergénérationnels entre passeurs de mémoire et créateurs se démarquent par la valorisation d’une tradition vivante, moderne, et continuellement enrichie.

Les billets pour ce spectacle à Toulouse sont disponibles sur sur box.fr ou au 0534311000