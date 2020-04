Le Quai des Savoirs propose des activités pour les enfants

Partager Facebook

Pendant le confinement, le Quai des Savoirs propose de découvrir les sciences à la maison.

Officiellement, les vacances scolaires sont terminées à Toulouse mais avec le confinement, cela dure un peu. Pour l’occasion, regardons ce que propose le Quai des Savoirs pour occuper les enfants.

Le Quai des Savoirs, c’est des occupations scientifiques qui font le plein. Comme le dit ce lieu phare de Toulouse, « S’amuser et s’aérer, s’évader et rêver, apprendre et s’éclater… tout est possible. Et surtout, on essaie d’oublier quelques instants monsieur virus, on invite mademoiselle fantaisie, monsieur plaisir, tante savante et oncle bricole au salon, à sa table, dans sa chambre, parmi ses jouets, devant l’écran… »

Le Quai des Savoirs propose des collages, des découpages, des défis mais aussi de la lecture. Sur ce dernier point, le Quai s’associe avec les éditions Plume de carotte pour offrir des livres en accès libres pour explorer le vaste monde des émotions, du vent, des cinq sens…

Enfin, vous pouvez retrouver toutes les animations sur https://www.quaidessavoirs.fr/-/les-sciences-a-la-maison-v2