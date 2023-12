Le nouveau spectacle de JeanFi Janssens à Toulouse

Partager Facebook

Par deux soirs, les 22 et 23 décembre, JeanFi Janssens présentera son nouveau spectacle « Tombé du Ciel » à la Comédie de Toulouse.

Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. « Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! » Voilà la punchline de « Tombé du ciel ». Jeanfi Janssens revient après deux premiers spectacle : Au Sol et en Vol puis Jeanfi Décolle en 2017. Après quelques passages à la télé, on le retrouve régulièrement dans les Grosses Têtes sur RTL avec Laurent Ruquier.

Pour les toulousains, rendez-vous les 22 et 23 décembre à la Comédie de Toulouse.

Réservations : http://www.lacomediedetoulouse.com/