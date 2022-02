Le Neko Light Orchestra ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Ce dimanche 27 février, le Neko Light Orchestra est de retour à la Halle aux Grains de toulouse pour deux concerts exceptionnels autour de la musique de Harry Potter et des Studio Ghibli.

Le groupe Neko Light Orchestra est un collectif de 22 musiciens professionnels, créé à Toulouse en 2011. Cet orchestre de rock mélodique spécialisé dans la ré-interprétation de musiques des Cultures de l’Imaginaire, s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki…

Cette fois-ci, le groupe revient le dimanche 27 février à la Halle aux grains avec le concert ‘Echos du Petit Sorcier’ à 16h30, suivi de l’acte 2 du concert ‘Echos du Soleil Levant’ à 20h.

16H30 : ‘ECHOS DU PETIT SORCIER’

Un concert ré-interprétant les plus belles musiques de la saga cinématographique «Harry Potter », composées par l’immense John Williams, Nicolas Hopper ou encore le français Alexandre Desplat. Ce concert saura faire rêver petits et grands avec des mélodies et des sonorités retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde.

Durant 1h30, admirez sur scène, quatuor de cuivres, basse, flûte traversière, chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, harpe, batterie, percussions, le tout accompagné de voix. Les musiciens, costumés dans les tons de la saga, vous feront vibrer à travers ce concert participatif, vivant et rythmé.

20H : ‘ECHOS DU SOLEIL LEVANT’

Toujours en hommage aux films d’animations japonais, le Neko Light Orchestra va offrir une ré-interprétation des musiques de plusieurs chefs d’oeuvres du maître de l’animation Hayao Miyazaki (Nausicaa, Le Château ambulant, Kiki la petite sorcière, Ponyo sur la falaise, Le vent se lève, Princesse Monoké), du Studio Ghibli ou encore au travers de medleys des films de Mamoru Hosoda et de Satoshi Kon.

Ce concert embarque de nouveau le spectateur dans un voyage inoubliable au pays du soleil levant, à travers son cinéma d’animation et ses plus grands compositeurs. Entre chansons en japonais, finesse de l’instrumentation et émotions pures, le Neko Light Orchestra va assurer près de 2 heures de voyage pour toute la famille.

Lien billetterie : https://nekolightorchestra.festik.net/spectacles