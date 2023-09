Le groupe culte Mass Hysteria en 2024 à Toulouse

Partager Facebook

Mass Hysteria débarque à Toulouse pour une concert exceptionnel le 1er mars 2024.

Incassable ! Avec plus de 25 ans de carrière exemplaire, ils ont depuis une petite décennie poussée par un coup de turbo phénoménal depuis leurs trois derniers albums : le résurrectionnel L’Armée des Ombres, l’encensé Matière Noire et le cataclysmique Maniac.

MASS HYSTERIA revient avec son 10ème album intitulé TENACE, qui sortira en deux parties : TENACE – Part 1 le 26 mai, et TENACE – Part 2 cet automne. Des morceaux coup de poing, influence Trap et des surprenants mash up. Cette combinaison si unique entre variété des ambiances, textes tour à tour poétiques, intimes ou engagés, et production sans faille est plus accrocheur que jamais.

Leur dernière tournée marathon « sold out » les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone, se payant même le luxe de figurer parmi les têtes d’affiche du prestigieux Hellfest et de s’offrir le Zénith de Paris en clôture de bal.

Après avoir marqué au fer rouge la France du Metal lors de la tournée du Gros 4, le groupe à récolter en 2019 ses deux premières certifications « or » (pour Contraddiction et L’Olympia), ce qui est rarissime pour un groupe du genre, français de surcroit.

MASS HYSTERIA est un groupe unique sur la scène Metal française et européenne et ils seront le 1er mars 2024 au Bikini.

Réservations : lebikini.com