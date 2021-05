Le Festival Welcome in Tziganie de retour en juillet prochain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Initialement prévu en juin, le Festival Welcome in Tziganie est reporté du 2 au 4 juillet 2021 toujours à Seissan-Gers.

On vous avez annoncé début avril que le festival Welcome In Tziganie se tiendrait du 4 au 6 juin à Seissan Gers pour une 14e édition riche. Malheureusement, les organisateurs ont du faire un choix de raison.

« A ce jour, compte tenu des mesures gouvernementales encore en vigueur, et des perspectives incertaines de reprise qui ne nous garantissent pas de pouvoir vous accueillir à ces dates, nous avons choisi de ne pas risquer une annulation de dernière minute et donc de re-décaller à nouveau : la 14ème édition aura lieu du 2 au 4 juillet, et finalement au Théâtre de Verdure ! » explique les organisateurs.

Niveau programmation, le festival assure que la plupart des groupes annoncés ont « d’ores et déjà confirmé leur participation, et d’autres artistes les rejoindront très prochainement. »

Pour rappel, un grand hommage à Paco de Lucia par Pascual Gallo était au programme tout comme les concerts de Tato Garcia & Peret Reyes, Sébastien Giniaux ou encore Roby Lakatos et le nouveau projet d’Eric Slabiak (Les yeux Noirs).

Les billets restent valables et les organisateurs annonceront toute la programmation et les ajustements début mai.

Pour tout savoir : WELCOME-IN-TZIGANIE.COM