Le Festival Made In Asia de retour cette semaine à  Toulouse

Le Festival Made In Asia fait son retour à Toulouse du 11 au 16 avril. Rendez-vous avec la soirée d’ouverture au Metronum.

Le Festival Made in Asia, événement unique en France, propose de faire découvrir la créativité et l’originalité de la scène asiatique avec des artistes et spécialistes qui viennent spécialement à Toulouse. Musique, performances, cinéma, soirées, ateliers, conférences : c’est parti du 11 au 16 avril 2023 ! Cette année les thématiques de l’héritage et de la jeunesse seront le fil rouge de la programmation.

Le Metronum accueille la soirée d’ouverture du 16ème festival Made in Asia

Cette année, le festival cherche à explorer et à déconstruire l’image stéréotypée d’une Asie « entre tradition et modernité » à travers un programme éclectique, multiculturel et haut en couleurs.

Dès 18h, le mardi 11 avril, à découvrir, Thérèse, mentore de la Women Metronum Academy #3, en partenariat avec Shesaid.so. On enchaîne ensuite avec les concerts de Maïa Barouh, SANG-YIN (Jiang Nan + DJ Nobreakfast) & Epsilove !

Plus d’infos : https://www.madeinasia.fr/