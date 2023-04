Avant-première du nouveau film de Léa Fehner à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La réalisatrice toulousaine Léa Fehner est de retour au cinéma ABC Toulouse pour présenter son film Sages Femmes ce mardi 11 avril.

Révélée avec Qu’un seul tienne et les autres suivront, son premier long très maîtrisé (2009), confirmée avec l’énergique Les Orgres (2016), la réalisatrice explore dans Sages-femmes, son troisième long-métrage de fiction tourné en Occitanie, “le plus beau métier du monde” ! On y découvre l’histoire de deux jeunes femmes qui rentrent dans le monde du travail. Après 5 ans à apprendre le métier de sage-femme, Louise et Sophia sont lancées dans le monde du travail. Mais là, c’est l’entrée dans la vie active. Elles plongent tête baissée dans un univers puissant où elles seront confrontées à des situations fondamentales.

Rendez-vous ce mardi 11 avril à 20h30 au cinéma ABC Toulouse pour voir ce nouveau long métrage de Léa Fehner.

Infos : www.abc-toulouse.fr