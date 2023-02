Le Festival Grindhouse Paradise dévoile son affiche 2023 !

Partager Facebook

La quatrième édition du festival Grindhouse Paradise s’affiche pour annoncer son édition 2023 en avril prochain.

La quatrième édition du festival Grindhouse Paradise se déroulera du jeudi 13 au dimanche 16 avril au cinéma American Cosmograph de Toulouse. Mais les festivités débutent dès aujourd’hui : l’équipe organisatrice vient en effet de révéler l’affiche de cette édition 2023 !

Cette illustration est issue de l’imagination fertile de Johan Borg, artiste illustrateur basé à Toulouse et membre de l’équipe. Toujours dans l’esprit des anciennes affiches de cinéma, il réalise son visuel à l’encre et à la main puis l’a colorisée à l’ordinateur avec une approche chromatique résolument moderne.

Cette année, c’est portée par un amour immodéré pour la fantasy que l’équipe organisatrice ouvre les portes de notre monde à cette horde de cavaliers et de cavalières annonciatrice de l’Apocalypse Cinéma qui attend les spectateur·ices en avril au Cosmo. L’illustration de Johan évoque un univers épique et fantastique, inspiré autant par le cinéma d’heroic fantasty (Game of thrones, Willow, Conan, Princess Bride…) que par les jeux, de rôle ou de cartes (The Lord of the Rings : The Wizards, D&D, Magic…)..

Comme chaque année, une sérigraphie artisanale de cette affiche sera disponible en édition limitée sur le stand de merchandising du festival.

L’an dernier, le festival avait accueilli près de 1 400 spectateurs soit une hausse de 37% de la fréquentation par rapport à 2021. Les retours du public démontrent un véritable engouement pour la découverte d’œuvres vers lesquelles.

Le site du festival : www.grindhouseparadise.fr