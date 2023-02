Bigflo se lance en solo sous le pseudo Bunshiin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour se défouler avant tout, le toulousain part en solo sans son frère Oli avec le pseudo Bunshiin et le titre Koopa.

Alors que le duo sera bientôt jury de The Voice, et qu’une tournée des Zéniths arrive, Bigflo fait parler de lui en sortant vendredi dernier le titre Koopa sous un nouveau pseudo.Dans une prod plus electro, le toulousain fait référence direct aux Koopa Troopa de l’univers de Mario Bros. Reste à savoir si d’autres sons sous le pseudo Bunshiin – signifiant l’autre soi- sortiront plus tard. Reste que ce projet pour « se défouler » est de très bonne facture. On vous laisse juger !