Le Festival Flamenco de Toulouse, du 2 au 12 mars 2020 !

Du 2 au 12 mars, la 19e édition du Festival Flamenco de Toulouse prend place dans la ville rose. Artistes émergents et stars du flamenco sont au programme.

Cette semaine débute donc le très attendu Festival Flamenco de Toulouse. Depuis près de 20 ans, ce rendez-vous propose de découvrir des artistes du monde entiers que ce soient de jeunes musiciens ou danseurs émergeants ou de véritables stars. Pendant 10 jours, divers lieux de la ville accueilleront danseurs, chanteurs, musiciens et tant d’autres pour susciter la curiosité du public toujours plus nombreux lors des concerts, spectacles et masterclass.

Pour débuter, ce lundi, projection à l’Utopia de Tournefeuille avant l’ouverture officielle en compagnie de Laura Vital le mardi 3 mars à l’Auditorium Saint Pierre des Cuisines. Par la suite, on découvrira Maria Moreno le 4 mars, Israel Fernandez et Diego del Morao le 5 mars, Lela Soto les 7 et 8 mars, Juan Habichuela Nieto le 10 mars et Alfonso Aroca le 12 mars.

Toute la programmation : https://www.facebook.com/festivalflamencodetoulouse/

Les salles :

Les Abattoirs : 76 allées Charles de Fiite, 31300 Toulouse

Cinéma Utopia : Impasse du Château, 31170 Tournefeuille

Salle Olympe de Gouges : 35, rue Maurice Bécanne, 31400 Toulouse

Halle aux Grains, Place Dupuy, 31000 Toulouse

Institut Cervantes : 31 rue des Chalets, 31000 Toulouse

Cinéma ABC : 13 rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse

Librairie Terra Nova : 1_, rue Gambetta, 31000 Toulouse

Centre Culturel Henri Desbals : 128 rue Henri Desbals, 31000 Toulouse

MJC des Fleurs : 18, avenue de Buros, 64000 Pau