Interview d’ ASA : « Lucid annonce une nouvelle étape de ma vie »

Avec un nouvel album, ASA sera en concert à Toulouse le 4 mars prochain. Rencontre avec une artiste unique et lucide !

LUCID, le quatrième album d’ASA explore toute la palette des états passionnels, du plus doux au pire et du pire au détachement. Tout l’album ne parle que de l’amour sous toutes ses couleurs – la blessure, la joie, le plaisir, la complicité…ASA présentera ce quatrième opus lors d’un passage par le Bikini de Toulouse. L’occasion pour nous de rencontrer une artiste unique et évoquer avec elle ce très beau album « Lucid ».

Mercredi 4 mars, vous êtes en concert à Toulouse dans la salle du Bikini. Un endroit que vous connaissez bien. Que représente ce lieu pour vous ?

Le Bikini est une de mes salles préférées, il y a une atmosphère chaleureuse. Je suis très heureuse d’y revenir

Quand on vous voit sur scène, on découvre une artiste unique qui aime ces moments là. Avez vous une préférence entre le studio et la scène?

Être sur scène c’est ma fierté. C’est là que je suis la plus heureuse. Sur scène, la musique est différente du studio, c’est plus électrique, plus puissant.

Après le succès incroyable du premier album, entre chaque album, vous prenez votre temps. Est-ce le temps nécessaire pour se remplir le coeur d’histoire et de musique ?

C’est mon 4ème album studio, et j’ai 2 albums live. Je n’ai jamais vraiment fait de pause. Quand je ne joue pas, j’écris. Je veux que ma musique ait du sens.

Comment se passe le processus créatif chez vous ? Comment nait une chanson ?

Pour moi, une chanson commence par un « gribouillage » à la guitare ou au piano. Je suis plus créative à l’aube, j’adore commencer ma journée vers 4h du matin. Il y a une atmosphère surréelle quand tout est encore endormi

Vous avez voyagé énormément. En quoi les voyages influencent votre musique ?

En le ressent directement dans les chansons. Je suis influencée par tous les endroits où j’ai voyagé. Je mets des morceaux de ces endroits dans ma musique. Et quand je joue ces morceaux, je retrouve l’endroit et la raison pour laquelle je les ai écrits.

Cet album, Lucid, parle notamment d’amour et des états passionnels. D’où viennent vos histoires ? De vous, des autre ?

Mes chansons sont personnelles. Lucid parle des différents aspects de l’amour. Si je n’ai pas vécu les situations, je ne peux pas les raconter. Mais je suis aussi rêveuse, j’invente des histoires. Je suppose c’est le cas de tout le monde de se perdre dans des pays imaginaires parfois.

Et pourquoi ce nom de Lucid pour l’album ?

Lucid annonce une nouvelle étape de ma vie. C’est là où j’en suis de mon séjour sur Terre

L’album s’ouvre sur le titre Murder in USA, un texte très fort. Comment est née cette chanson?

Murder in the USA est inspiré d’un documentaire que j’ai vu. Cette histoire m’a accompagnée pendant un moment. Un sentiment lancinant, quelque chose dans mon enfance, à la maison, où je n’ai pu rien faire pour l’arrêter car j’étais trop petite. J’ai beaucoup aimé écrire cette chanson. Mélodiquement, j’ai pu explorer des endroits où je n’étais jamais allée.

Pour The Beginning, vous avez mis du temps avant la sortir. Quel fut le déclencheur ?

Pour moi, il fallait que ce soit le bon moment. C’est sorti quand ça devait l’être !

« The beginning », « My dear », « don’t let me go » … il est souvent histoire de départ, de détachement aussi dans vos chansons. En quoi la musique est un échappatoire pour vous ?

Depuis toute petite, la musique a toujours été mon bouclier face au monde. Un peu comme une couverture toute douce, pour me protéger d’un monde parfois dur. J’ai choisi d’en faire quelque chose qui a du sens.

Pour finir, quelles sensations procurent chez vous de faire de la musique ?

C’est nécessaire, comme l’air qu’on respire. Je ne peux pas imaginer ma vie sans musique !





Asa en concert

Le 4 mars 2020

Le Bikini

www.lebikini.com

