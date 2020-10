Le Festival du Film de Muret revient en novembre 2020

Partager Facebook

La 8e édition du Festival du Film de Muret, au Cinéma le Véo, aura lieu du 8 au 15 novembre 2020 avec près de trente films en avant-première.

Pour sa 8e édition, le Festival du Film de Muret réserve à son public toujours plus nombreux (plus de 4300 spectateurs en 2019) près de trente films en avant-première, accompagnés pour beaucoup des cinéastes ou comédien·nes. Autant d’occasions de voir les films qui feront l’actualité des mois à venir lors d’un événement propice aux rencontres et aux échanges.

Depuis huit ans maintenant, le Festival du Film de Muret, organisé par l’association de passionnés Vive le cinéma à Muret, régale les amoureux du cinéma art et essai de ses nombreuses avant-premières, invitation aux voyages et découvertes en tous genres!

Les femmes à l’honneur de cette édition

Le Festival souhaite mettr een avant les films réalisés par des femmes. Elles sont invitées, seront présentes ou non dans le cadre du Festival, réalisatrices reconnues ou jeunes réalisatrices d’un premier film: Marie-Castille Mention-Schaar, Danielle Arbid, Icíar Bollaín, Nora Martyrosian, Frankie Wallach, Kamir Ainouz, Myriam Verreault.

A leurs côtés, des réalisateurs engagés soutiennent leur combat, leur donnent la parole, les montrent en lutte. Dans leurs films, les femmes enquêtent sur les dangers de la pollution (Rouge), se battent pour exister dans un monde machiste (La terre des hommes), dénoncent toutes les formes de violence dont elles sont victimes, luttent pour leur liberté entre modernisme et tradition (Balloon), s’affirment libres dans leur vie et leur orientation sexuelle (Ammonite, A good man), incarnent la beauté, l’élégance discrète dans une histoire d’amour, où deux êtres se frôlent sans se toucher (In the Mood for love).

Place aussi au rire… en comédies

Place aussi au rire, au burlesque, aux situations cocasses. Place aux comédies qui nous interrogent sur le vivre ensemble, la diversité sociale (À l’abordage), la difficulté à s’intégrer et l’ascension sociale, impossible pour un duo de loosers savoureux (Mandibules). La nécessité de coopérer et de participer à la cohésion du groupe sont souvent les carburants de ces comédies qui culminent avec Un triomphe.

LA COMPÉTITION

Le festival donne la possibilité aux adultes comme aux plus jeunes, de se mettre dans la peau d’un juré le temps du festival en formant deux jurys distincts. Il se voient confier, comme des professionnels, de remettre leur palmarès lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra cette année le dimanche 15 novembre à 19h30.

Toutes les informations sur le festival : www.festivaldufilmdemuret.fr