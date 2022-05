Le Festival de Cannes revient au Cinéma  Gaumont Toulouse

Partager Facebook

Trois jours au rythme du Festival de Cannes les 27, 28 et 29 mai au Cinéma Gaumont Toulouse Wilson.

Tapis rouge, strass et paillettes dans les Cinémas Pathé et Gaumont ! Pour la 9ème année, les films de Cannes s’invitent dans les cinémas Pathé et Gaumont pour un weekend riche en émotion placé sous le signe du 7ème art. Cette nouvelle édition, en partenariat avec Brut., sera proposée au Pathé Opéra Premier à Paris, au Gaumont Rennes, au Gaumont Nantes, au Pathé Bellecour à Lyon et au Gaumont Wilson à Toulouse.

Au programme, trois jours de festivité aux couleurs de la sélection cannoise ! Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022, les spectateurs de ces 5 cinémas pourront découvrir une quinzaine de films de la sélection officielle du Festival de Cannes. Un événement unique pour les cinéphiles de découvrir ces films, presque en même temps que les festivaliers, et pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties en salles.

La programmation complète sera disponible quelques jours avant l’évènement sur le site Internet des Cinémas Pathé et Gaumont et les spectateurs pourront réserver leurs places à l’avance. Pour suivre l’actualité de ce weekend, le bon réflexe est de s’inscrire dès maintenant aux évènements sur les pages Facebook des cinémas concernés.

Le 75ème Festival de Cannes se tiendra du 17 au 28 mai 2022. De nombreux films y concourent pour remporter la célèbre Palme d’Or du plus grand festival de cinéma mondial.

Réservations sur www.cinemaspathegaumont.com