Le Festival 4DX de retour au Gaumont Labège, près de Toulouse

Des films comme vous les avez jamais vu avec le Festival 4DX au Cinéma Gaumont Labège !

Du mercredi 7 au mardi 20 octobre, Les Cinémas Pathé Gaumont vous plongent une nouvelle fois au cœur de l’action grâce à son Festival 4DX. Quatre films cultes seront à découvrir ou redécouvrir en 4DX ainsi que l’avant-première exceptionnelle du film Peninsula, la suite du Dernier Train pour Busan.

Mouvements, eau, fumée, odeurs… plongez au cœur du film et venez partager des sensations inédites au tarif unique de 8€ (supplément 4DX offert pour les abonnés CinéPass et 2€ pour les détenteurs de cartes prépayées).

Au final, cinq films à vivre dans des conditions exceptionnelles : Edge Of Tomorrow (inédit en 4DX), Le Livre de la jungle (inédit en 4DX), Black Panther (en 4DX et ScreenX pour les salles équipées), Spider-Man : New Generation et Peninsula, en avant-première le lundi 19 octobre.

Rendez-vous incontournable des Cinémas Pathé Gaumont, le Festival 4DX est l’occasion de voir ou revoir ces films et vivre une expérience cinématographique immersive unique et inédite.

Informations et réservations sur l’application mobile et sur :

cinemaspathegaumont.com