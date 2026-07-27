Le FENIX Toulouse Handball dévoile ses nouveaux maillots et son programme de reprise pour la saison 2026-2027

Partager Facebook

Twitter

La trêve estivale touche bientôt à sa fin du côté du Palais des Sports ! Si les joueurs du FENIX Toulouse Handball ont encore quelques jours pour profiter de leurs congés avant la reprise officielle fixée au 20 juillet, le club s’active en coulisses. Après la révélation du calendrier de la Daikin StarLigue, les premières annonces s’enchaînent. Entre le dévoilement d’un nouveau maillot domicile audacieux et un programme de préparation musclé, la saison 2026-2027 est déjà lancée !

Nouveau maillot : un retour aux sources et un choix fort pour les matchs à domicile

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles armures pour les joueurs toulousains. Le FENIX vient tout juste de lever le voile sur les maillots officiels qui habilleront l’équipe pour cette campagne 2026-2027.

Cette année, le club fait le choix d’associer son ancrage territorial à une vision résolument moderne. Le design épuré, alliant simplicité et modernité, marque un retour aux couleurs phares et historiques du club : le bleu et le blanc.

Mais la véritable surprise de cette annonce réside dans le choix des couleurs selon le lieu des rencontres. Le club a souhaité bousculer les codes habituels du championnat de France en optant pour un maillot domicile blanc. Un choix assumé par la direction, qui marque la volonté de faire bouger les lignes tout en affirmant une identité propre et forte sur le parquet toulousain.

Le calendrier de la reprise : stage en altitude et matchs amicaux

Avant d’étrenner ces nouvelles tuniques lors de la première journée de championnat à Saran, puis lors de la première réception à domicile face au promu Caen (entre le 10 et le 13 septembre), les hommes de Danijel Andjelkovic vont devoir transpirer.

La reprise de l’entraînement est fixée au 20 juillet. Le groupe prendra ensuite rapidement de l’altitude pour forger sa condition physique lors d’un stage de préparation intensif au Centre National d’Entraînement en Altitude (CNEA) de Font Romeu.

Pour trouver les bons automatismes, le FENIX participera également à plusieurs rencontres amicales et tournois de pré-saison.

Voici le tableau récapitulatif du programme estival toulousain :

Dates Événement Lieu 20 juillet 2026 Reprise officielle de l’entraînement Toulouse Fin juillet / Début août Stage de préparation athlétique CNEA de Font Romeu 7 août 2026 (19h00) Match amical : FENIX vs Billère Palais des Sports (Toulouse) Du 12 au 14 août 2026 Tournoi de San-Sébastian San-Sébastian (Espagne) Du 20 au 23 août 2026 Tournoi Caraty Bretagne