Les Siestes Électroniques clôturent l’été en beauté à la piscine Nakache de Toulouse

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Pour la toute première fois de leur histoire, Les Siestes Électroniques s’emparent d’un lieu emblématique de la ville : le grand bassin de la piscine d’été Alfred Nakache. Le dimanche 30 août 2026, préparez-vous à plonger dans une ambiance festive et aquatique pour marquer la fin des vacances estivales. Un événement ouvert à toutes et tous, pour danser et flâner les pieds dans l’eau !

Qu’est-ce qu’une « Pool Party » ?

L’idée est aussi simple que réjouissante : profiter des joies du bassin et de la douceur du soleil déclinant, le tout porté par une sélection musicale pensée pour sublimer ce moment festif. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis, où il a été largement popularisé dans les années 50 à 70 par la culture florissante des clubs et des grands hôtels de Californie et de Miami.

La Piscine Nakache : Un joyau patrimonial et populaire

Le choix de la piscine Alfred Nakache est une évidence. Véritable rituel de saison pour les Toulousains et les Toulousaines, elle représente un marqueur affectif et identitaire profond. Cet ancrage populaire fort résonne naturellement avec l’ADN des Siestes Électroniques.

Conçu par l’architecte toulousain Jean Montariol, cet espace Art Déco est aujourd’hui labellisé Patrimoine du XXe siècle. Dès son origine, son esthétique a porté un projet politique et social affirmé, centré sur le bien-être populaire. Son décor relève d’une démesure assumée et a été pensé comme un véritable paysage :

Un immense bassin bordé d’une plage

De grandes allées d’arbres

Un majestueux château d’eau

Une impressionnante cascade en pierres de lave du Vésuve

Une entrée iconique dite « Minaret »

Des œuvres d’art remarquables, dont une sculpture de Paul Manaut et une fresque de Gustave Violet

Une programmation musicale audacieuse

Pour accompagner cette après-midi aquatique, trois artistes de talent se relaieront aux platines avec des univers éclectiques :

Sarra Wild : Originaire de Glasgow et basée à Londres, cette DJ, curatrice et productrice mêle avec brio des mélodies non-occidentales enivrantes à un expérimentalisme audacieux. Fondatrice du collectif OH141 (qui met en avant les artistes BPOC et LGBTQ+), elle s’est illustrée au Sonar, au Berghain ou encore au Nyege Nyege Festival. Elle est actuellement résidente sur Rinse FM.

LazerGazer : Née à Damas et installée à Amsterdam, elle est devenue une figure de proue de la scène club underground néerlandaise. Elle fusionne avec une aisance rare un large éventail de sons : basses, percussions, breaks et électro. Elle a fait trembler les murs d’institutions comme De School ou le Horst Arts & Music Festival.

Pépine : Installée à Villefranche-de-Rouergue, Pépine propose des sélections chaloupées, parfois douces, souvent inattendues, mais toujours rythmées par des lignes de basses efficaces. Elle est également très investie dans la vie collective locale de sa région.

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