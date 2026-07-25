Canicule à Toulouse : Les bons gestes à adopter face au retour des fortes chaleurs

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Le thermomètre grimpe à nouveau dans la Ville rose ! Avec le retour d’une hausse significative des températures annoncée pour les jours à venir, il est essentiel de se préparer. En période de fortes chaleurs et de vigilance canicule, quelques habitudes simples permettent d’éviter de souffrir de la chaleur et de protéger sa santé ainsi que celle de ses proches. Voici le guide complet des recommandations à suivre.

Préservez votre organisme : les bons gestes au quotidien

Face à des températures extrêmes, le corps est mis à rude épreuve. Pour l’aider à réguler sa température, il convient d’adapter votre routine :

Hydratez-vous en continu : Buvez de l’eau régulièrement tout au long de la journée, sans même attendre de ressentir la sensation de soif.

Adaptez votre alimentation : Privilégiez des repas légers. Mangez plutôt des fruits et légumes crus, gorgés d’eau, et optez pour des plats froids.

Rafraîchissez-vous : Utilisez sans modération des ventilateurs, des brumisateurs, et n’hésitez pas à prendre des douches fraîches (sans être glacées) pour faire baisser la température corporelle.

Ménagez vos efforts : Évitez les sorties ainsi que toutes les activités physiques (sport, jardinage, bricolage) durant les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre 12h et 16h.

N’attendez pas les premiers symptômes pour agir

Le coup de chaleur est une urgence médicale. Il est crucial de savoir en identifier les signaux d’alerte, pour vous-même ou pour votre entourage. Soyez attentifs aux signes suivants :

Crampes musculaires

Fatigue inhabituelle ou faiblesse extrême

Maux de tête

Fièvre supérieure à 38°C

Vertiges et nausées

Propos incohérents ou confusion

Le bon réflexe : Si vous voyez quelqu’un victime d’un de ces symptômes, appelez immédiatement le 15 (SAMU).

Protéger les plus vulnérables : nourrissons et seniors

L’attention portée aux nourrissons et jeunes enfants

Les plus petits sont particulièrement sensibles aux hausses de température. Veillez à les protéger en permanence de la chaleur :

Évitez impérativement les sorties aux heures les plus chaudes.

Faites-les boire très régulièrement.

Équipez-les de chapeaux, de lunettes de soleil et appliquez-leur de la crème solaire.

Règle d’or : Ne les laissez jamais dans une pièce mal ventilée ou dans un véhicule, même pour une très courte durée.

En cas de baignade pour se rafraîchir, ne les quittez jamais des yeux pour éviter tout risque de noyade.

Veiller sur les personnes isolées ou fragiles

Prenez le temps de vous informer de l’état de santé des personnes isolées, âgées, fragiles ou dépendantes de votre entourage. Un simple appel ou une visite permet de vérifier qu’elles vivent dans un environnement frais et de s’assurer qu’elles boivent et mangent suffisamment.

Plan d’alerte et d’urgence : S’inscrire au registre de la Mairie de Toulouse

Vous êtes ou vous connaissez une personne isolée et vulnérable (seniors, personnes en situation de handicap…) ? La Mairie de Toulouse et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) proposent un dispositif préventif. Chaque année, pour prévenir les risques majeurs comme la canicule, il est possible de s’inscrire sur une liste de suivi. Cette démarche est totalement gratuite et s’effectue facilement par téléphone. Elle permet aux services de la ville de prendre des nouvelles régulières des personnes inscrites lors des pics de chaleur.

Restez informés : Comprendre les niveaux de vigilance Météo France

La Mairie de Toulouse déploie un dispositif évolutif en fonction du niveau de vigilance indiqué par Météo France. Ces mesures, parfois anticipées, permettent notamment l’extension des horaires d’ouverture de certains lieux ombragés ou climatisés, ainsi que la mise en place d’un tarif réduit dans les piscines municipales.

Voici à quoi correspondent les différents niveaux d’alerte :