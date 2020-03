Le concert de Morcheeba à Toulouse reporté au 21 septembre prochain

Partager Facebook

Prévu ce 23 mars au Bikini, le concert de Morcheeba à Toulouse est reporté au 21 septembre 2020.

Suite aux mesures prises par les autorités ce jour interdisant tout rassemblement de plus de 100 personnes, le concert de MORCHEEBA le lundi 23/03/2020 au Bikini est reporté au lundi 21/09/2020 à 20h00 (même salle). Les billets achetés pour la date du 23/03/2020 restent valables pour cette nouvelle date.

Si vous ne pouvez assister au concert reporté, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente avant le 20/09/2020 afin de demander un remboursement.

Morcheeba, le retour

Pionnier de la scène Trip-Hop anglaise avec 8 albums à son actif, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, MORCHEEBA est de retour sur scène ! Après une tournée 2018, complète partout des semaines en amont, et une tournée des festivals en 2019, le groupe revient en 2020.

Skye Edwards et Ross Godfrey, les membres fondateurs du groupe, ont annoncé le grand retour de MORCHEEBA sur scène à l’occasion de la sortie de leur nouvel album, « Blaze Away », paru le 1er juin 2018 chez Verycords. « Blaze Away » fusionne astucieusement Downtempo, Trip Hop, Rhythm and Blues et Pop. L’album marque à la fois une nouvelle approche, plus organique, ainsi qu’un retour aux joyeux mélanges de genres des débuts.Pour le plus grand bonheur des fans, le groupe interprètera quelques nouveaux morceaux extraits de « Blaze Away » et jouera également ses célèbres tubes tels que « Otherwise », « The Sea », ou encore « Rome Wasn’t Built In A Day », …

Cette tournée s’annonce donc pleine de surprises et de nouvelles sonorités !



