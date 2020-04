Le collectif toulousain Pétrole met en ligne gratuitement une compilation !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Quarantaine » est le nom de la compilation en ligne et gratuite du collectif Pétrole avec des morceaux d’artistes de Toulouse.

Depuis le 20 avril dernier, le collectif Pétrole a mis en ligne une compilation spéciale confinement avec pas moins de 40 morceaux composés pendant cette période par des artistes toulousains. Cette compilation baptisée logiquement Quarantaine fait suite un appel à projet réalisé le 20 mars dernier et dont 90 artistes pour 140 morceaux ont répondu.

Au final, c’est un spectre incroyable de la musique toulousaine qui est à l’honneur dans cette compilation à découvrir gratuitement sur Soundcloud (https://soundcloud.com/p-trole/sets/ptrl013-various-artists) et Bandcamp ( https://petrole.bandcamp.com/album/ptrl013-quarantaine ).

A noter, que la compilation sera éditée en physique, soit en CD, et distribuée lors d’une grande fête de déconfinement Toulouse.

Qui est le collectif Pétrole ?

Pétrole est un label originaire de Toulouse fondé en 2016 composé d’artistes gravitants entre House, Disco et Hip-Hop associés à des photographes, graphistes et plasticiens revendiquant ainsi un collectif vivant et polyvalent.

https://soundcloud.com/p-trole/sets/ptrl013-various-artists

​