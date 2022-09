Le Cirque Aïtal s’invite à Blagnac

Partager Facebook

Le Cirque Aïtal, avec Victor et Kati, présente le spectacle A ciel Ouvert au Parc Odyssud de Blagnac du 29 septembre au 3 octobre.

Une place entourée de caravanes : À ciel ouvert ! Vous ne verrez rien de l’extérieur, vous ouvrirez la porte de la caravane et vous entrerez dans un lieu étonnant, avec un petit gradin et des auvents.

Là, le cirque Aïtal -Victor, Kati et deux musiciens- vous accueillerons sous leur abri de fortune pour rêver ensemble, partager les couchers du soleil et les étoiles de la nuit, la joie et les rires, les pulsions, l’absurde, le désir et nos rêves… Une création 2022 dont vous aurez la primeur, et de belles retrouvailles avec la magie du cirque Aïtal qui nous avait enthousiasmé dans leur précédent spectacle Pour le meilleur et pour le pire avec leur improbable Simca 1000…

Un spectacle à découvrir au Parc d’Odyssud Blagnac du 29 septembre au 3 octobre.

Infos : www.odyssud.com