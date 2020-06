Le Cinéma en plein air de retour cet été à Toulouse !

Partager Facebook

Du 17 juillet au 29 aoùut 2020, le Cinéma en plein air reprend ses droits à la Cinémathèque de Toulouse. Une 16e édition qui fera du bien après plusieurs mois sans cinéma !

Les amoureux du 7e art sont ravis depuis lundi avec la réouverture des cinémas. Certes avec quelques mesures sanitaires, mais le plaisir de retrouver les salles et surtout un expérience collective prend le dessus sur tout le reste. Et c’est une autre bonne nouvelle qui arrive. La Cinémathèque de Toulouse dévoile la programmation de son Cinéma en plein air 2020. Du cinéma, du très grand cinéma, à voir sous les étoiles.

Entre autres, on pourra (re)découvrir Very Bad Trip, Un Américain à Paris, Sacré Graal, Billy Elliot, Le Mépris, Diamant sur canapé, Coup de Foudre à Notting Hill et tant d’autres. Pendant cinq semaines ,c’est pas moins de 31 films à voir en plein air.

Cette année, les films proposés en plein air seront visibles le lendemain en salle à la Cinémathèque de Toulouse.

Etant donné la situation actuelle, des règles sanitaires seront appliqués: port du masque, distanciation physique, jauge limité et gestes barrières forcément.

Les films à l’affiche :

Grease

Very Bad Trip

La Dame de Shanghai

Guy

Mariage à l’Italienne

Monty Python : Sacré Graal

Sang pour Sang

Un Américain à Paris

Jour de fête

Stranger than Paradise

Le Mépris

Diamants sur canapé

Billy Elliot

Série Noire

Coup de Foudre à Notting Hill

Les Vikings

La traversée de Paris

Le Fanfaron

Camille Redouble

Wall-E

A L’est d’Eden

En Liberté

Le Narcisse Noir

Les Diaboliques

Max et Les Maximonstres

Les incorruptibles

La Piel que Habito

L’Effet Aquatique

Retour vers le futur

Snowpiercer, le Transperceneige

Cinéma Paradiso

Toute la programmations jour par jour : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?from=2020-07-17&themeId=2187&to=2020-08-29