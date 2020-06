Focus sur Rio Loco Toulouse avec Arte

Partager Facebook

Le site Arte propose de revivre quelques bons moments du Festival Rio Loco de Toulouse.

La semaine dernière devait avoir lieu le festival Rio Loco sur la Prairie des Filtres de Toulouse. Malheureusement, la COVID 19 a eu raison de ce bel événement qui marque le début de l’été dans la ville rose. Arte, toujours dans les bons coups, propose de revivre quelques concerts des éditions précédentes en plus d’un focus sur le festival. On pourra voir le concert de Jupiter & Okwess International en 2015, de Riocio Marquez en 2015 et de Super Furry Animals en 2016.

Pour rappel, Rio Loco reviendra du 17 au 20 juin 2021 à la Prairie des Filtres avec pour thématique l’Afrique. Vivement 2021 pour tous se retrouver autour de la musique à Toulouse. En attendant, un grand merci à Arte de nous faire vivre le festival !