Le Cinéma ABC fait son festival de Cannes !

Pour célébrer le Festival de Cannes, le Cinéma ABC Toulouse propose une soirée Tapis Rouge et coupette ce lundi 23 mai avec « Frère et Soeur » et « Don Juan ».

Cette année, l’ABC va proposer deux films en Sélection officielle qui sortiront en salle en simultané : « Frère et soeur » d’Arnaud Desplechin (sortie le vendredi 20 mai) et « Don Juan » de Serges Bozon (sortie le lundi 23 mai). Pour l’occasion, le lundi 23 mai à 20h15, le cinéma déroule le tapis rouge et offre un moment convivial et de partage autour d’une coupette offerte avant la projection de l’un de ces deux films (au choix).

20h45 : FRÈRE ET SOEUR d’Arnaud Desplechin

France – 1h48 – Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou et Patrick Timsit

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. “Compétition au Festival de Cannes 2022”.

21h : DON JUAN de Serge Bozon

France – 1h40 – Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

Réservations : www.abc-toulouse.fr