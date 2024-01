Le chanteur Barcella en concert à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Le chanteur Barcella nous revient plus en forme que jamais ce mardi 30 janvier 2024 à la Salle Nougaro Toulouse.

Il y a douze ans, Barcella s’invitait pour de bon dans la cour des plus dignes représentants de la chanson française avec son premier album, « La Boîte à Musiques ». Depuis, c’est libre et à grands renforts d’audace, de modernité, de finesse et d’humour que cet amoureux des mots n’a cessé de modeler les formes de son art pour bringuebaler du rire aux larmes un fidèle public convaincu par ses prestations endiablées comme par sa joie bondissante.

Toujours prompt à dépoussiérer la chanson française en la nourrissant de slam et de poésie, Barcella compte aujourd’hui près de 1000 concerts, et un parcours jonché de succès et de récompenses.

Ce mardi 30 janvier prochain Barcella présentera son dernier album « Mariposa », plus intime que jamais, sur la scène de la Salle Nougaro.

Barcella en concert

30 janvier 2024

Salle Nougaro

Toulouse

www.sallenougaro.com