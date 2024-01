Le Casting de The Voice et The Voice Kids en mars à Toulouse

Le Chorus de Toulouse accueillera les castings de The Voice et The Voice Kids.

Le télécrochet star de TF1 fait son retour dans les villes françaises à la recherche de nouveaux talents. Les 14, 21 et 28 mars prochain, la salle du Chorus à Toulouse accueillera les auditions pour The Voice et The Voice Kids. A l’issue de ces castings les 7 meilleurs candidats adultes et 2 meilleurs candidats enfants sélectionnés seront auditionnés par Bruno Berberes (Les Dix Commandements, Molière, le Roi Soleil…) le 18 avril.

Comment participer ?

Dans un premier temps, chaque candidat devra transmettre ses démos audiors ou vidéos (recommandée) ainsi que toute le nom, prénom, date de naissance et une copie d’identité à l’adresse mail suivante : 𝒕𝒉𝒆𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆.𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒓𝒖𝒔@𝒉𝒐𝒕𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

A partir de là, un comité d’écoute se réunira afin de choisir les 𝟏𝟓 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐬 𝐤𝐢𝐝𝐬 et les 𝟗𝟎 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐬 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐞𝐬 retenus qui participeront aux 3 présélections les 14, 21 et 28 mars prochain.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/3531816393699493/3531816400366159