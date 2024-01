Concert symphonique des musiques de John Williams et Hans Zimmer à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En février 2025, le Zénith Toulouse Métropole recevra un concert exceptionnel pour les amoureux des musiques de films signés John Williams et Hans Zimmer.

Deux légendes de la musique de film lors d’un même concert. Le 15 février 2025, le Yellow Docks Orchestra, sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, interprétera en live les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie. Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Star Wars, Pirates des Caraibes…revivez des grands moments avec plus de 70 musiciens sur scène.

Début de la mise en vente des places le vendredi 26 janvier à 14h sur : zenith-toulousemetropole.com