Le Bricks Festival revient en juillet à Toulouse !

Le Bricks Festival 2024 revient à Toulouse les 5 et 6 juillet avec notamment Folamour, Adam Beyer et Boris Brejcha.

À Toulouse, la scène électronique se prépare à vibrer sous les échos du Bricks Festival, revenant pour sa 4ème édition les Vendredi 5 et Samedi 6 juillet, au Parc de la Mounède. Cette année, l’événement se transforme avec une ouverture dès le vendredi. « On constate depuis la sortie du COVID que les gens préfèrent les formats vendredi / samedi, plutôt que samedi / dimanche. On est donc tout simplement à l’écoute de notre public. Les afters du samedi avaient été plébiscités également l’an dernier, avec 2 sold out au Bikini et au Rex. On en remet une couche cette année avec un after le vendredi et 2 le samedi ! » explique Clément Dupont, directeur du Bricks Festival.

Le Bricks Festival sera le théâtre de performances d’artistes de renom comme Folamour, le prince français de la House, Adam Beyer, véritable légende de la Techno ou encore la méga star internationale et maitre de la techno-minimale Boris Brejcha. Ils seront accompagnés par des talents locaux et internationaux, offrant une diversité musicale de la house à la hard-techno.

25 Ans de l’Association Karnage : Une Célébration Unique

Après avoir honoré les 10 ans du collectif Plein Phare en 2023, le festival célèbre cette fois les 25 ans de Karnage, un acteur essentiel de la scène électronique locale. Ils animeront la seconde scène le vendredi, promettant une soirée mémorable à un rythme effrenné ! “Il est primordial pour nous que le Bricks permette de faire rayonner la scène locale. On essaye de garder un équilibre entre têtes d’affiche, découvertes musicales, exposition de la scène locale. On ne peut pas recevoir tout le monde, mais on essaye de faire ça en cohérence selon les grosses actus des collectifs toulousains” ajoute Clément Dupont.

D’autres noms seront annoncés dans les prochaines semaines. En attendant, on peut se tenir informer sur https://bricksfestival.com/