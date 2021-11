Le Black Friday s’inviter au Centre Commercial Labège 2

Partager Facebook

À l’occasion du Black Friday et à quelques semaines de Noël, le centre commercial Labège 2 propose à ses clients de remporter 4 000 € durant 4 jours, du 25 au 28 novembre.

Les clients sont invités à réaliser un parcours scénarisé gratuit pour accéder au coffre-fort et repartir avec des cartes cadeaux à dépenser dans le centre commercial.

D’abord, se faufiler habilement entre les rayons lasers pour ne pas déclencher l’alarme et parvenir à l’entrée de la salle des coffres. Ensuite, faire preuve de déduction pour trouver la combinaison des 3 touches de couleur qui ouvre la porte menant au sésame. En quelques minutes, les vainqueurs accèdent à l’un des coffres et gagnent une carte cadeau de 10 € à 200 € à dépenser dans les 120 boutiques et restaurants du centre.

C’est la fête pour tout le monde : 100% des participants à cette animation gratuite ressortent gagnants, avec une petite surprise pour celles et ceux qui n’auraient pas réussi à franchir les étapes.

Cet espace, créé pour l’occasion en Porte 5 du centre commercial, est accessible durant quatre jours, du jeudi 25 novembre au dimanche 28 novembre, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h.

10 000 € de cartes cadeaux 2 bornes de jeu complètent l’offre de Labège 2 à l’approche des fêtes. Dès maintenant et jusqu’au 27 novembre, les visiteurs peuvent tenter leur chance et gagner 10 000 € de cartes cadeaux, des smartphones et de nombreuses surprises.