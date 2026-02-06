Le Bijou : Voyage au bout de la route avec le concert de Tanak

Le jeudi 19 février 2026, la mythique salle du Bijou s’apprête à accueillir une voix singulière. Tanak, c’est un projet musical qui porte en lui l’odeur de l’écume, le sel de la Méditerranée et la sagesse de ceux qui ont beaucoup bourlingué. Un rendez-vous pour les amoureux de chanson française authentique et de récits de vie.

Une poésie entre mer et bitume

Tanak, c’est l’histoire d’un équilibre trouvé sur le fil. Entre le lâcher-prise total et le sérieux de l’art, sa musique est un héritage direct d’une vie passée sur les routes. C’est un univers où l’on croise aussi bien la douceur des hivers méditerranéens que la rudesse de la vie sauvage.

Sur scène, l’artiste se livre tel qu’il est : moitié poète, moitié manouche, mais surtout profondément humain. Ses chansons racontent ce qu’il reste quand l’orage est passé, ces traces indélébiles que le temps laisse sur l’âme. Une musique qui sent le sable, le voyage et la liberté, à découvrir dans l’intimité du Bijou.

Pourquoi réserver ?

Pour vivre une soirée « hors du temps », loin du tumulte urbain, guidé par une mélodie qui résonne comme un retour à l’essentiel. Que vous soyez amateur de textes ciselés ou de sonorités nomades, Tanak saura vous embarquer dans son sillage.

Infos Pratiques

Quand ? Jeudi 19 février 2026 à 21h00

Où ? Le Bijou, Toulouse

Tarifs : 14,80 € | 12,80 € | 9,80 €

Réservations : Billetterie en ligne sur le site du Bijou ou avec les carnets Pleins Feux.