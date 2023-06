Le 10 juin, l’évènement  “Le Roquefort en fête” revient !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La première Appellation d’Origine de l’Histoire vous donne rendez-vous le 10 juin 2023 pour la 2ème édition de Roquefort en Fête. Au programme, dégustations, animations et spectacles dans le village de Roquefort-sur-Soulzon.

Grande fête des sens au cœur d’un patrimoine paysager, culturel et gastronomique unique à Roquefort- sur-Soulzon en Aveyron ! Le 10 juin, les gourmets et gourmands ont rendez-vous avec la 2e édition de Roquefort en Fête. Et pour cette édition, des nouveautés. Un éventail d’animations rythmeront la journée pour découvrir toutes les facettes du Roquefort, première Appellation d’Origine de l’histoire.

7 Chefs pour 7 mariages gourmands

Pour l’occasion, en l’honneur des 7 maisons de tradition du Roquefort, 7 Chefs signeront 7 recettes exclusives au travers desquelles ils marieront, avec bonheur, le Roquefort à d’autres saveurs. Vos papilles sont déjà en éveil ? Réservez dès à présent votre date pour venir savourer les expériences gourmandes proposées par les Chefs au cœur du village de Roquefort.

Avec en exclusivité à Roquefort, les 7 Chefs ayant signés 7 recettes exclusives : Quentin Bourdy, Sébastien Bras, Hervé Busset, Oscar Garcia, Chloé Gonzalez, Noëmie Honiat et Jordan Yuste.

Les 7 maisons de l’AOP Roquefort seront présentes pour faire découvrir leurs produits. Découvrez un programme riche en ateliers, démonstrations, expositions, visites, balades, expériences gourmandes, spectacles et moments festifs.

Un moment convivial et festif

A 18H, après le concours de recettes Roquefort, la Pena des Abeilles emmène le public autour de la salle de fête du village pour une soirée festive avec Marché de pays, scène musicale, spectacle pyro-symphonique et DJ set.

Le programme :

Entre 18H00 et 18h30 – départ avec la fanfare pour le stade.

19H00 – L’Harmonie millavoise

19h30 – Fanfare La Pena des abeilles

20h00 – Manolo

21h00 – Petit Jérémy et les grands

22h00 – Pardon Garçon – DJ set

22H45 –Spectacle Pyrosymphonique

23H15– Pardon Garçon – DJ set

Le Roquefort vous donne rendez-vous le 10 juin à Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron pour une expérience grandiose, conviviale et gourmande.

Plus d’infos : https://roquefort-en-fete.fr/