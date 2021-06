Laurie Peret en spectacle cette semaine au Chateau de la Garrigue près de Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Laurie Peret présentera son »Spectacle alimentaire en attendant la pension » le 30 juin 2021 au Château de la Garrigue près de Toulouse, dans le cadre de la saison estivale des 3T.

Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Son humour est follement libre et savoureusement décomplexé. Elle plait autant aux hommes qu’aux femmes, son show est terriblement rafraîchissant.

Derrière son apparente timidité, elle dit et chante sans filtre ce qui lui passe par la tête. L’accouchement, les relations amoureuses, la vie sexuelle, elle nous raconte ses déboires de trentenaire et de mère célibataire avec un humour ravageur. Derrière ce petit bout de femme se cache une artiste complète : des textes drôles et puissants, une voix détonante et un univers indescriptible. Prenez garde !

