L’Agit au Vert de retour cette semaine à Toulouse

Grand rendez-vous du théâtre itinérant, le festival « l’Agit au vert » pose ses chapiteaux du jeudi 25 au samedi 27 août à Toulouse sur l’esplanade du Lido pour une 18e édition très attendue.

Sur le dernier week-end d’août, entre vacances et rentrée, alors que l’actualité des spectacles est encore au ralenti, l’Agit au vert va palpiter pendant trois jours de douze spectacles furieusement festifs et forcément agités. Sous chapiteau et dans l’herbe verte tout autour.

Douze spectacles au croisement des arts vivants : théâtre de rue, clown, cirque, stand-up, théâtre jeune public, concerts et bien sûr théâtre tout court. Des spectacles puisés pour beaucoup parmi la grosse trentaine accueillis en résidence de création sous « le Préambule », le chapiteau de l’Agit installé depuis janvier 2021 à la Grainerie.

Ce chapiteau de l’Agit déployé comme refuge artistique de projets d’expérimentation et de fermentation active, pour faire pétiller le spectacle vivant. L’Agit au vert se fait la vitrine de cette infusion culturelle que la compagnie l’Agit porte au quotidien.

Le programme de l’Agit au vert 2023

Vendredi 25 août

18 h 30 : Tempête(s) par la Cie de l’Embrayage à paillettes. Duo musicalo-clownesque à faible empreinte carbone.

21 h : Et si je regarde le monde au fond de Vos yeux par l’Agit. Théâtre en extérieur, spectacle professionnel et amateur.

22 h 30 : Bijou Box avec Laurence Milani et Denis Leroux. Concert-spectacle noisy-pop-rock à tendance minimaliste.

Samedi 26 août

17 h 30 : Le voyage d’hiver en été par la Cie Groenland Paradise. Spectacle tout terrain et familial.

19 h : Funambule de Pierre Déaux. Cirque en rue à 5 m du sol.

21 h : Heroe(s) par les Cies Feu follet, Coup de poker et Microsystème. Théâtre d’alerte.

22 h 15 : Les Figues de barbarie. Concert Funk Steady For Few Years.

Dimanche 27 août

16 h 30 : Crêpage de chignons par le Collectif Suzette et Nora. Pièce pour une crêperie foodtruck et deux femmes en crise.

18 h : Tentatives d’épuisement par Gaspard Chauvelot. Revue de presse en forme de stand-up.

20 h 15 : Olga par Chapka Cie. Comédie tragique pour humains en moon boots.

21 h 45 : Duo Lopez-Amestoy, avec Jean-Luc Amestoy et Serge Lopez. Flamenco ardent guitare et accordéon pour terminer en beauté.

Festival l’Agit au vert

du jeudi 25 au samedi 27 août à Toulouse.

Station de métro Argoulets, esplanade du Lido, 14 rue de Gaillac 31500 Toulouse.

Réservation en ligne : billetterie.festik.net/agit-theatre