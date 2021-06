La vie en SCOPE avec la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour des formats larges au cinéma jusqu’au 4 juillet.

Consacré aux formats larges – CinémaScope, VistaVision, Panavision… –, « Scope » est un cycle né de la nécessité, après des mois de flottement et d’enfermement, d’en prendre plein la vue et les oreilles. La cinémathèque de Toulouse a donc réouvert et depuis le 21 mai dernier nous propose de découvrir tout un pan du cinéma hollywoodien. De Sergio Leone à Federico Fellini, en passant par Alain Resnais, Nicholas Ray, Elia Kazan, William Wyler … Du western, du péplum, du mélo, de la SF… il y en aura pour tout le monde.

Depuis le premier confinement, les cinémas se sont tues pendant de longs mois. L’habitude du public a été le petit écran. Les ordis. Les tablettes. Voir les smartphones. Voir des films sur des formats de plus en plus petit. Perdant peu à peu le bonheur d’une plongée dans l’immensité. Les plateforme de streaming ont surfé sur ce succès, et il était temps que la réouverture des cinémas nous ramène en salle pour voir et revoir des films en grand.

Alors revoir la Dolce Vita, Lawrence d’Arabie, American Graffiti ou encore Solaris et Scarface ou Cleopatre dans un format unique, c’est immanquable ! Et c’est à la Cinémathèque de Toulouse jusqu’au 4 juillet.

> https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda