La Spartan Race de Carcassonne annulée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prévue les 2 et 3 mai prochain, la Spartan Race de Carcassonne est tout simplement annulée.

En raison de l’actualité COVID-19 et conformément aux directives du gouvernement français, un événement rassemblant plus de 4.000 personnes, comme la Spartan Race de Carcassonne, ne sera pas possible début mai. Aujourd’hui plusieurs courses Spartan en Europe de l’Ouest ont déjà dû être annulées et/ou reportées. Les calendriers de compétitions se redessinent et sont surchargés par le report de courses et les problèmes de logistique. Spartan Race s’est efforcé de trouver des solutions alternatives pour une nouvelle date pour l’édition de Carcassonne, mais dans les circonstances actuelles, un report à une autre date en 2020 n’a malheureusement pas été possible.

Les inscriptions restent valables et peuvent être transférées gratuitement vers un autre événement au même format en France ou en Europe Occidentale en 2020.

Toutes les infos : www.spartanrace.fr