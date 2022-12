La Série sur le Stade Toulousain sort le 22 décembre sur Paramount +

Partager Facebook

La première production originale française de Paramount+ sur le Stade Toulousain sera disponible en exclusivité en France le 22 décembre !

Paramount+ a annoncé aujourd’hui que sa première production originale française LE STADE sera lancée sur la plateforme en France le 22 décembre. LE STADE est coproduit par Black Dynamite, une des filiales de production de Mediawan, par le Stade Toulousain et par Infront. Produite par le fondateur de Black Dynamite Éric Hannezo, créateur de la célèbre série Nouvelle École et réalisée par Matthieu Vollaire, la docu-série suit l’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain face au défi le plus ambitieux de son histoire.

Après le succès du film en noir et blanc, la docu-série exclusive suit l’équipe du Stade Toulousain de 2020 à 2023, dans son parcours qui peut les conduire à remporter tous les trophées et à conquérir le monde. Malgré des adversaires redoutables et les blessures, ces combattants déterminés, emmenés par le capitaine Julien Marchand et deux des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont et Romain Ntamack, se jettent dans la compétition avec ferveur pour remporter leur 5ème étoile de champion d’Europe et un 22ème Bouclier de Brennus. La quête de ce doublé ferait du Stade Toulousain le club européen le plus titré de l’histoire.